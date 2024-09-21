اعتقال "دادا تيك.توك" صاحب الصوت النسائي في أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم السبت، ضبط مبتز يستغل منصات التواصل الاجتماعي، للإيقاع بضحاياه.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شكاوى عدة سجلت من مواطنين ضد حساب (دادا تيك توك) الذي كان يهدد بنشر فيديوهات وصور لأشخاص عدة، وبأمر من قاضي تحقيق أسايش ​​أربيل ومن خلال الفريق الفني للمديرية، تم القبض على صاحب الحساب، المدعو (م،ه،م)".

وبحسب بيان الأسايش، أظهرت التحقيقات مع المعتقل، أنه مالك مجموعة (ملفات مجروحة) على شبكة (تليکرام) وحساب (شوخان) على سناب جات أيضاً.

واعترف المتهم، باستغلال خبرته التقنية في تغيير صوته الى أصوات نسائية وقام بتسجيل صور وفيديوهات غير لائقة لرجال ونساء، وابتزهم مقابل عدم نشرها بالمال.