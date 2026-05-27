اعتقال "خادش السيارات" في أربيل (فيديو)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على المتهم الذي ألحق أضراراً بعدد من سيارات المواطنين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام عيد الأضحى، يظهر فيه شخص مجهول وهو يقوم بإلحاق أضرار بعدد من سيارات المواطنين، باشرت قواتنا بمتابعة القضية والتحري عن الفاعل".

وأضافت: "وبعد إجراء المتابعة اللازمة، تم الكشف عن هوية المتهم المدعو (ش. أ. ص)، وبأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل تم إلقاء القبض عليه".

وأكدت المديرية "فتح ملف تحقيقي بحقه، وما تزال التحقيقات مستمرة"، شاكرة المواطنين على "تعاونهم الدائم معنا في تزويدنا بالمعلومات".

وكانت منصات التواصل الاجتماعي في العراق قد تداولت على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر شخصاً يقوم بخدش السيارات المتوقفة أمام منازل المواطنين مستخدماً آلة حادة، دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى هذا الفعل الذي وصفه متابعون بـ"المستفز".