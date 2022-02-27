اعتقال ثلاث نساء "متلبسات" بسرقة محل صياغة وسط السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اعتقال ثلاث نساء بالجرم المشهود بسرقة محل لصياغة الذهب في أحد الأسواق، وسط مركز المدينة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شرطة مكافحة الاجرام -مكتب مركز المدينة- قامت باعتقال ثلاث متهمات اثناء تلبسهن بسرقة محل صياغة في السوق الرئيس، وسط مدينة السليمانية".

وأضاف البيان ان" العملية تمت بعد مراقبة المتهمات الثلاث من قبل مفارز الشرطة، وهن كل من ( ف، ن ، خ)من مواليد 1997، و(ن ، ح ، ع) من مواليد 1974، و( ڕ، ن، خ) من مواليد 2003".

وتابع البيان أن "المتهمات ينحدرن من محافظات الوسط والجنوب"، لافتا الى "عملية القبض على النساء الثلاث استندت الى المادة 446 من قانون العقوبات العراقي وان التحقيقات مستمرة معهن".