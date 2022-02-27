سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال ثلاث نساء "متلبسات" بسرقة محل صياغة وسط السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-27T18:43:40+0000
اعتقال ثلاث نساء "متلبسات" بسرقة محل صياغة وسط السليمانية

 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اعتقال ثلاث نساء بالجرم المشهود بسرقة محل لصياغة الذهب في أحد الأسواق، وسط مركز المدينة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شرطة مكافحة الاجرام -مكتب مركز المدينة- قامت باعتقال ثلاث متهمات اثناء تلبسهن بسرقة محل صياغة في السوق الرئيس، وسط مدينة السليمانية".

وأضاف البيان ان" العملية تمت بعد مراقبة المتهمات الثلاث من قبل مفارز الشرطة، وهن كل من ( ف، ن ، خ)من مواليد 1997، و(ن ، ح ، ع) من مواليد 1974، و( ڕ، ن، خ) من مواليد 2003".

وتابع البيان أن "المتهمات ينحدرن من محافظات الوسط والجنوب"، لافتا الى "عملية القبض على النساء الثلاث استندت الى المادة 446 من قانون العقوبات العراقي وان التحقيقات مستمرة معهن".

 

related

صور.. أقدم معمل احذية في السليمانية أبوابه مشرعة رغم توقفه عن الإنتاج

Date: 2021-08-02 12:45:26
صور.. أقدم معمل احذية في السليمانية أبوابه مشرعة رغم توقفه عن الإنتاج

التغيير توجه اتهامات بشأن توزيع أراضٍ بالسليمانية "يتم تقسيمها جواً"

Date: 2020-09-18 18:29:04
التغيير توجه اتهامات بشأن توزيع أراضٍ بالسليمانية "يتم تقسيمها جواً"

صحة السليمانية تتوقع انتكاسة جديدة بكورونا بعد دخول "الدراويش"

Date: 2020-07-10 12:37:56
صحة السليمانية تتوقع انتكاسة جديدة بكورونا بعد دخول "الدراويش"

صور.. معرض تشكيلي نسوي يحتفي بالمرأة الكوردية في السليمانية

Date: 2021-03-08 12:46:03
صور.. معرض تشكيلي نسوي يحتفي بالمرأة الكوردية في السليمانية

جريحان بإطلاق نار في السليمانية والشرطة تعتقل المهاجم

Date: 2021-09-15 11:36:51
جريحان بإطلاق نار في السليمانية والشرطة تعتقل المهاجم

مقتل شخص واصابة اخر في نزاع عائلي قرب السليمانية

Date: 2020-01-29 10:48:56
مقتل شخص واصابة اخر في نزاع عائلي قرب السليمانية

السليمانية.. طوابير "غاز الطهي" مستمرة وسط انخفاض درجات الحرارة (صور)

Date: 2022-01-22 10:27:05
السليمانية.. طوابير "غاز الطهي" مستمرة وسط انخفاض درجات الحرارة (صور)

السليمانية .. شخص يقتل عمّه والأمن يعتقله خلال ساعات قليلة (صورتان)

Date: 2021-04-18 09:33:52
السليمانية .. شخص يقتل عمّه والأمن يعتقله خلال ساعات قليلة (صورتان)