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اعتقال ثلاثة متهمين استغلوا احتفالات نوروز لسرقة المنازل في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-21T18:44:40+0000
اعتقال ثلاثة متهمين استغلوا احتفالات نوروز لسرقة المنازل في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين حاولوا استغلال الاحتفالات بعيد نوروز وخلو العديد من المنازل من ساكنيها لسرقتها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه في حادثين منفصلين تمكنت مفارز قسم شرطة نجدة السليمانية من اعتقال ثلاثة متهمين حاولوا سرقة منازل المواطنين.

واوضحت انها قامت بنشر مفارز الشرطة في جميع الأحياء والأزقة لحماية ممتلكات المواطنين أثناء احتفالهم باعياد نوروز وتركهم لمنازلهم والتوجه الى المناطق السياحية.

واشارت المديرية الى تلقي قسم شرطة نجدة السليمانية بلاغا بوجود محاولة من قبل البعض دخول احد المنازل بهدف السرقة، مؤكدة انه على الفور وصلت المفارز الى المكان المعني وبعد هروب المتهمين تم القاء القبض عليهما وضبط السيارة التي كانت تقلهما.

وبينت انه في حادث ثان في حي رابرين بمدينة السليمانية تم القاء القبض على متهم داخل احد المنازل اثناء قيامه بالسرقة.

واضافت المديرية ان المتهمين الثلاثة هم كل من (أ. أ. ح) من مواليد 1982 و(د. أ. أ) من مواليد 1977 و(أ. ح. ع) من مواليد 1992، لافتة الى انهم من الكورد ومن قاطني مدينة السليمانية وهم حاليا محتجزين بقرار القاضي والتحقيق معهم مستمر.

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