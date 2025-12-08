اعتقال ثلاثة عناصر من داعش بينهم قيادي خلال عملية خاصة في حلبجة

شفق نيوز- حلبجة

كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، عن اعتقال ثلاثة من عناصر تنظيم داعش أحدهم يشغل منصب "أمير لوجستي" خلال عملية أمنية خاصة في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من العمليات الخاصة التابعة لجهاز الأسايش نفذت، مساء الاثنين عملية أمنية دقيقة بعد جمع معلومات استخباراتية مؤكدة حول وجود خلية تابعة لمسلّحي داعش داخل أحد المنازل على حدود محافظة حلبجة".

وأضاف أن "القوات الأمنية تحركت نحو الموقع بعد اكتمال الاستعدادات، ولدى اقترابها من المنزل حاول أفراد الخلية مواجهة القوة، إلا أن عناصر العمليات تمكنوا بسرعة من السيطرة على الوضع واعتقال المسلحين الثلاثة خلال وقت قصير".

وأشار المصدر إلى أن "عنصراً من قوات مديرية عمليات الآسايش أُصيب خلال العملية، وهو ضابط إلا أن حالته الصحية مستقرة ولا تشكل خطراً على حياته"، مبيناً أن "المعتقلين جرى نقلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".