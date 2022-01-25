اعتقال ثلاثة أشخاص يمارسون السحر والشعوذة في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الشرطة في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، بأن قواتها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة ممارسة "السحر والشعوذة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، والنصب والاحتيال على النّاس.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد تسجيل مواطن شكوى لدى مركز شرطة "چوارچرا" ضد ثلاثة أشخاص خدعوه عن طريق السحر، واخذ الفأل، وتقاضوا منه 600 دولار أمريكي.

كما أشار إلى أن الشرطة شرعت بالتحقيقات بعد صدور قرار القاضي، ليتم القبض على المتهمين الثلاثة الذين خدعوا المواطنين عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر البيان أيضا ان المتهمين الثلاثة هم كل من: (ه ، م ، ع) من مواليد العام 1993، و(م ، م ، ع) مواليد العام 1991، و(ر، ن ، م) موالدي العام 1991، منوها الى ان التحقيقات مازالت جارية معهم.