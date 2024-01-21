اعتقال ثلاثة تجار للمخدرات وضبط أكثر من 25 كغم من الكريستال في اربيل

شفق نيوز/ افاد مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمجلس أمن اقليم كوردستان، يوم الأحد، بإلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات وضبط أكثر من 25 كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات والجريمة في بيان لها اليوم، إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات، اثنان منهم أجانب، ليلة 12 و13 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأضاف أنه تم ضبط 25 كيلوغراما و800 غرام من مادة الكريستال المخدرة في ناحية سيدكان ومركز مدينة أربيل.

وأشار البيان إلى العصابة الموقوفة هي جزء من عصابة خطيرة لتهريب المخدرات، وأثناء محاولة القبض عليهم تصدى أحد تجار المخدرات لفرق مديريتنا وتم القبض عليه لاحقا وهو مصاب.