اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما مواد مخدرة واسلحة نارية و"سيف" في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، اعتقال متهمين في سوق مركز المدينة بحوزتهما كمية من المواد المخدرة واسلحة متنوعة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مركز شرطة سرا تمكن من اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، موضحا أنه بعد جمع المعلومات الدقيقة عن متهمين ااثنين بحوزتهما المواد المخدرة ينويان تصريفها داخل أسواق مدينة السليمانية تمكنت مفارز مركز شرطة سرا من اعتقالهما.

واوضح البيان انه اثناء اعتقال المتهمين تم ضبط كمية من المواد المخدرة مع سلاحين آليين من نوع كلاشينكوف ومسدس مع "سيف" وعدد من السكاكين مع مواد اخرى.

واكد البيان ان المتهمين هما كل من (س ع ر) مواليد 1986 و(ب ن ص) من مواليد 1997 محتجزان حاليا بأمر قاضي التحقيق استنادا إلى المادة 14 من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965.