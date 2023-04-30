اعتقال تاجرين للمخدرات في كوردستان بحوزتهما كيلوات من الممنوعات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش إدارة "رابرين" بإقليم كوردستان اليوم الاحد، اعتقال اثنين من تجار المخدرات، ضبط بحوزتهما كمية قالت إنها كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاعتقال تمت بتاريخ 27/4/2023 بعد جمع معلومات ومراقبة دقيقة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة كوردستان، ومنع انتشار أي نوع من المخدرات التي تضر بالمجتمع والاقتصاد".

واضاف البيان ان "المتهمة الأولى أنثى (ك.م.ق) والثاني ذكر (هح.م.م)، واكدت ضبط (24،195) كغم من أنواع مختلفة من المخدرات، على النحو الآتي، (18.500) من الكرستال، (4.500) من الحشيش، (195) من المادة العشبية الجامايكية، (1000) من الهيروين.

وبينت المديرية ان المتهمين تم اعتقالهما بموجب المادة 26 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.