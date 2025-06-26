اعتقال برلماني وشخصين آخرين في السليمانية

شفق نيوز - السليمانية

أفاد الناشط المدني علي طالب، يوم الخميس، بأن قوة أمنية نفذت عملية دهم استهدفت مقر "تيار الموقف" في مدينة السليمانية، وأسفرت عن اعتقال منسق التيار وعضو برلمان كوردستان علي حمه صالح وشخصين آخرين.

وأوضح طالب، لوكالة شفق نيوز، أن "العملية الأمنية نُفذت قبل وقت قصير، وأسفرت عن اعتقال كل من: علي حمه صالح، وريبوار كريم، وغالب محمد"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الاعتقال أو الجهة الأمنية المنفذة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء مشحونة تشهدها المدينة، على خلفية منع السلطات الأمنية في السليمانية من إقامة مظاهرات للمطالبة بصرف رواتب شهر ايار/مايو الماضي، وسط ترقب لموقف السلطات من هذه الاعتقالات.

وكشف مراسل وكالة شفق نيوز أن أعداد كبيرة من القوات الأمنية انتشرت بالقرب من مديرية تربية غرب كوردستان لمنع التظاهرات المزمع إقامتها صباح اليوم الخميس.

ولم تصدر حتى اللحظة أي توضيحات رسمية من الجهات الأمنية أو القضائية بشأن دوافع الاعتقال أو التهم الموجهة إليهم.