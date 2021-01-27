سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعتقال ايراني بحوزته 26 كلغم من المخدرات في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-27T15:06:41+0000
اعتقال ايراني بحوزته 26 كلغم من المخدرات في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اعتقال شخص ايراني الجنسية بحوزته 26 كلغم من المواد المخدرة في اربيل. 

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت، اليوم، من اعتقال سائق ايراني مع مركبته الحمل ويدعى (أ. ر. م) وبحوزته 26 كلغم من المواد المخدرة في اربيل"، موضحة أن "تلك المواد التي ضبطت بحوزة المتهم تضمنت من 16 كلغم من الكريستال و10 كلغم من مادة الترياق اخفاها داخل السيارة".

واضاف البيان ان "ضبط تلك المواد جاء نظراً للحرص والانتباه الشديد لدى الضباط والمنتسبين ومصادر المعلومات"، مشيرا الى ان "المتهم المذكور احتجز وفقاً للمادة 14 من قانون المواد المخدرة".

وأكدت المديرية "استمرار مساعيها للقضاء على المواد المخدرة والمتابعة والمراقبة الدقيقة من قبل ضباط ومنتسبي مديرية مكافحة المواد المخدرة".

وأشار بيان المديرية إلى "فتح ملف للتحقيق، وتم رفعه الى القضاء"، مؤكدا ان "التحقيقات مع المتهم مستمرة".

related

كوردستان تحول مجالس محافظات الاقليم لدوائر مستقلة

Date: 2019-11-12 20:02:19
كوردستان تحول مجالس محافظات الاقليم لدوائر مستقلة

الانواء الجوية: هذا ما سيحدث في كوردستان خلال يومين

Date: 2019-08-24 11:39:28
الانواء الجوية: هذا ما سيحدث في كوردستان خلال يومين

توضيح من صحة اربيل بشأن مساعدة مالية مقدمة من "فاعل خير"

Date: 2020-08-10 11:26:50
توضيح من صحة اربيل بشأن مساعدة مالية مقدمة من "فاعل خير"

قصف تركي يستهدف قرى شمالي اربيل

Date: 2020-09-17 21:05:08
قصف تركي يستهدف قرى شمالي اربيل

كوردستان: الخطوات تسير باتجاه حل جميع المشكلات مع بغداد

Date: 2019-09-17 20:44:39
كوردستان: الخطوات تسير باتجاه حل جميع المشكلات مع بغداد

صور.. اربيل تدشن طرق تواصل خاصة لإسعاف الاهالي بالغذاء

Date: 2020-03-26 12:35:49
صور.. اربيل تدشن طرق تواصل خاصة لإسعاف الاهالي بالغذاء

مقتل شخصين بإطلاق نار في أربيل.. صور

Date: 2020-12-01 20:20:33
مقتل شخصين بإطلاق نار في أربيل.. صور

مرور اربيل تزف البشرى باعادة تطبيع الحياة في المدينة

Date: 2020-04-19 22:18:58
مرور اربيل تزف البشرى باعادة تطبيع الحياة في المدينة