اعتقال ايراني بحوزته 26 كلغم من المخدرات في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اعتقال شخص ايراني الجنسية بحوزته 26 كلغم من المواد المخدرة في اربيل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت، اليوم، من اعتقال سائق ايراني مع مركبته الحمل ويدعى (أ. ر. م) وبحوزته 26 كلغم من المواد المخدرة في اربيل"، موضحة أن "تلك المواد التي ضبطت بحوزة المتهم تضمنت من 16 كلغم من الكريستال و10 كلغم من مادة الترياق اخفاها داخل السيارة".

واضاف البيان ان "ضبط تلك المواد جاء نظراً للحرص والانتباه الشديد لدى الضباط والمنتسبين ومصادر المعلومات"، مشيرا الى ان "المتهم المذكور احتجز وفقاً للمادة 14 من قانون المواد المخدرة".

وأكدت المديرية "استمرار مساعيها للقضاء على المواد المخدرة والمتابعة والمراقبة الدقيقة من قبل ضباط ومنتسبي مديرية مكافحة المواد المخدرة".

وأشار بيان المديرية إلى "فتح ملف للتحقيق، وتم رفعه الى القضاء"، مؤكدا ان "التحقيقات مع المتهم مستمرة".