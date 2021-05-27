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اعتقال امرأة أثارت جدلا واسعا بعد انهيالها بالضرب على شرطي مرور في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-27T12:03:50+0000
اعتقال امرأة أثارت جدلا واسعا بعد انهيالها بالضرب على شرطي مرور في اربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس بإلقاء القبض على امرأة انهالت بالضرب على شرطي مرور خلال أثناء لواجبه بمركز المدينة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً فيديويا يظهر في شرطي مرور يتعرض للضرب من قبل امرأة بعد أن طلب منها رخصة السوق على خلفية ارتكابها مخالفة سير على طريق 40 متراً وسط أربيل.

وقالت مديرية الشرطة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن: المرأة المدعوة (هـ، أ، ع) وبعد مرور عدة أيام على اعتدائه على شرطي مرور في اربيل ألقت قوات قسم شرطة المدينة / شرقي أربيل مركز شرطة "باداوه" القبض عليها.

وأضاف البيان أن المتهمة تم القاء القبض عليها وفق المادة (229) من قانون العقوبات، مبينا أنه بهدف اتمام الاجراءات القانونية تم توقيفها في مركزة شرطة "آشتي".

وأثارت حادثة ضرب المرأة لشرطي المرور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في إقليم كوردستان وعبر الكثير من المدونين عن غضبهم ازائها مطالبين بمعاقبة المرأة.

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