اعتقال الرجل الذي قتل أبنته .. شرطة أربيل: قام بتعذيبها قبل أن يجهز عليها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، يوم السبت، إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل ابنته يوم أمس بواسطة شنقها داخل منزل الأسرة، مبينة أن المتهم قام بتعذيب الفتاة قبل أن يجهز عليها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة المقدم هوكر غزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية بعد تلقيها إشعاراً بوقوع الجريمة توجهت إلى مكان الحادث بأسرع وقت وشرعت بإجراء التحقيق، وتبيّن بأن شخصاً يُدعى (ب، ف، ع) يبلغ من العمر 35 عاماً قام بقتل أبنته التي تبلغ من العمر 14 عاماً التي تُدعى (رها) بشكل مريع، وقبل أن يقتلها قام بتعذيبها.

وأضاف أن "قواتنا انشرت في مدينة أربيل وضواحيها للقبض على القاتل إلا أن الأخير قام بتسليم نفسه لقوات الشرطة"، مشيرا إلى فتح ملف تحقيقي له وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.