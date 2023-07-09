اعتقال اربعة من كبار تجار المخدرات في دهوك وزاخو

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك ضمن اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين تمارس الاتجار بالمواد المخدرة في حدود المحافظة وإدارة زاخو المستقلة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه ضمن النشاطات المشتركة لمديرية اسايش زاخو بالتنسيق مع مديرية مكافحة المواد المخدرة في محافظة دهوك وبعد صدور امر قضائي، تم اعتقال اربعة من تجار المواد المخدرة.

وأضاف البيان ان هؤلاء المتهمين الاربعة المعتقلين هم من كبار تجار المخدرات في حدود محافظة دهوك وزاخو، لافتا إلى أن ثلاثة متهمين اخرين مطلوبين قانونيا هم ايضا افراد في العصابة وان التحقيقات والمتابعات مستمرة لإلقاء القبض عليهم.