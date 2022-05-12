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اعتقال اربعة متهمين على خلفية تبادل اطلاق النار وقتل شخص في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-12T20:43:07+0000
اعتقال اربعة متهمين على خلفية تبادل اطلاق النار وقتل شخص في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، اعتقال اربعة متهمين على خلفية حادثة تبادل اطلاق النار ومقتل شخص في أحد الشوارع الرئيسة وسط المدينة. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان تبادلا لإطلاق النار حصل عصر اليوم الخميس بين أسرتين في شارع الملك محمود وسط السليمانية بسبب مشكلة على الاراضي تم خلاله قتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح، عقب ذلك قامت قوات الشرطة باعتقال اربعة متهمين على علاقة بالموضوع. 

واضاف البيان انه مع اعتقال المتهمين الاربعة تم حجز اربع سيارات وعدد من قطع السلاح، مبينا انه تم فتح ملف بالتحقيق في القضية وانه سيتم اعتقال اي شخص اخر متورط في الحادث.

 

 

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