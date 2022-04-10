اعتقال اربعة متهمين بالدجل والشعوذة وخداع الناس في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاحد، اعتقال اربعة متهمين بـ"الدجل والشعوذة" وخداع المواطنين في المدينة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه استمراراً لحملاتها باعتقال المتهمين الذين يمارسون الاحاييل على المواطنين عن طريق اعمال السحر والشعوذة وما يسمى بـ"فتح الفال"، استطاعت مفارز مركز شرطة السراي أن تعتقل اربعة متهمين"، مبينًا أنه "تم خلال عملية الاعتقال ضبط العديد من قطع المعدات التي يتم استخدامها لفتح الفال وكتابة اعمال السحر والشعوذة بحوزتهم.

وأشار البيان إلى أن المتهمين جرى اعتقالهم بأمر من القاضي المختص"، موضحاً أن "التحقيقات معهم مازالت مستمرة".

وذكر البيان أن "شرطة المحافظة اعتقلت خلال اليومين الماضيين تسعة متهمين على علاقة بالملف نفسه"، مشيراً إلى "حملة واسعة تنفذها شرطة السليمانية اسفرت حتى الان عن اعتقال 13 متهماً".