اعتقالات في صفوف الديمقراطي الكردستاني بمنطقة الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ اعتقلت قوة أمنية تابعة للإدارة الذاتية أربعة أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا في ليلة السبت – الأحد بمنطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وأبلغ مصدر من المجلس الوطني الكردي وكالة شفق نيوز؛ أن "ملثمين من الإدارة الذاتية اعتقلوا مساء السبت عز الدين ملا ومحمد دحام أيو في مدينة القامشلي ومحمد صالح أحمد شلال في ريف ديرك (المالكية)".

واعتقلت قوات الاسايش الصحفي برزان حسين وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا من منزله في بلدة كركي لكي (معبدة) شرق القامشلي في وقت متأخر من ليلة السبت – الأحد.

ومنذ الثلاثاء الماضي لا يزال مصير فرمز عبدالكريم حجي مجهولاً رفقة عبد الغفار محمد المعتقل منذ قرابة شهر في ريف ديرك وكليهما من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا والذي يعد أبرز أحزاب المجلس الوطني الكردي.

كما داهمت قوات الاسايش في مدينة كوباني منزل ويسي شيخي عضو المكتب السياسي في حزب يكتي الكردستاني أحد مكونات المجلس الوطني الكردي.