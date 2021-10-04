اعتصام أمام محكمة أربيل بعد تأجيل جديد لمحاكمة ناشطي بادينان

شفق نيوز/ اعتصم عدد من أعضاء برلمان كوردستان، مع جمع من الناشطين، أمام محكمة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، للتنديد بالتأجيل المتواصل لمحاكمة ناشطي بادينان، والمطالبة باطلاق سراحهم.

وأرجأت محكمة أربيل، صباح يوم الاثنين، محاكمة ناشطي بادينان إلى يوم 20 تشرين الأول الجاري، وذلك عن تهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن، وفقاً لقضاء إقليم كوردستان، الذي حكم عليهم بالسجن ست سنوات، في شهر شباط الماضي.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل محاكمة الناشطين والأكاديميين الذين اعتقلوا في محافظة دهوك بتهمة المساس بالأمن القومي، ففي 13 تموز الماضي، أجلت محكمة أربيل محاكمة نشطاء بادينان وفي 6 أيلول الماضي، أرجئت محاكمتهم أيضاً.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، كارزان دزيي، (محام متطوع) لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة أجلت الحكم بذريعة تغيير قاضيين في القضية وأنهما غير مطلعين على القضية ولهذا أجلوه".

وأضاف دزيي، أن "هناك اعتصاماً أمام محكمة أربيل لنواب في برلمان كوردستان، ونشطاء مدنيين، للتنديد والمطالبة باطلاق سراحهم".