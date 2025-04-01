"اعتراف خطير".. اعتقال منفذ هجوم "أكيتو" في دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الشخص الذي هاجم المحتفلين بعيد رأس السنة الآشورية البابلية "أكيتو" في المحافظة، حيث اعترف بانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "التحقيقات الأولية مع المهاجم أكدت تصنيفه للهجوم ضمن العمليات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة مستمرة في التحقيق معه لكشف المزيد من التفاصيل حول دوافعه وخلفيات الهجوم.

وكانت مدينة دهوك قد شهدت، في وقت سابق من اليوم، اعتداءً نفذه شخص مجهول على المحتفلين بعيد "أكيتو"، حيث هاجمهم مستخدماً فأساً، ما أسفر عن إصابة امرأة وشاب بجروح خطيرة، نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهما الصحية بغير المستقرة.

وتنشر وكالة شفق نيوز مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال منفذ الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة دهوك احتضنت، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بمناسبة عيد "أكيتو"، وسط حضور جماهيري واسع من مختلف المحافظات العراقية، إضافة إلى مشاركين من دول أخرى.

وبدأت المسيرة الاحتفالية من أمام كنيسة "مريم العذراء" وسط مدينة دهوك، حيث تقدم المشاركون عبر الشارع الرئيسي وصولا الى ساحة الاحتفال في مجمع مازي.

وخلال المسيرة، رفع المحتفلون الأعلام والشعارات التي تحتفي بالمناسبة، وأقاموا دبكات ورقصات فلكلورية في شوارع المدينة، بمشهد يجسد التراث والتقاليد الاشورية العريقة.