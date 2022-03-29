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اعترافات نايف كوردستاني بعد اعتقاله بسبب تغريدة تحدث بها عن المرجعية الدينية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-29T18:17:55+0000
اعترافات نايف كوردستاني بعد اعتقاله بسبب تغريدة تحدث بها عن المرجعية الدينية

تنشر وكالة شفق نيوز اعترافات المعتقل نايف كوردستاني حول تغريدته التي عدت اساءة للمرجعية الدينية، وأثارت جدلاً واسعاً.

واقتحم محتجون على تصريحات طالت المرجعية من قبل كاتب كوردي، مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد واضرموا النيران فيه.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بشدة ما اعتبرها اساءة للمرجعية الدينية، حيث أكد أن التجاوز عليها ليس من أخلاق أو سلوكيات شعب كوردستان.

أشار بارزاني إلى اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل، وندد في ذات الوقت بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية.

كما أعلنت داخلية إقليم كوردستان عن اعتقال صاحب التغريدة.

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