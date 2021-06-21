اعترافات.. أحد مقاتلي "PKK" يكشف ملابسات اغتيال مسؤول أمني و5 من البيشمركة

شفق نيوز/ عرض مجلس امن اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مقطعا مصورا يظهر فيه احد قادة حزب العمال الكوردستاني التركي (PKK) وهو يدلي باعترافاته حول "السياسة العدوانية" للحزب ضد اقليم كوردستان بما فيه اغتيال مسؤول أمني وقتل خمسة من عناصر البيشمركة في منطقة جبل متين بمحافظة دهوك.

وجاء في المقطع المصور الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مجلس امن اقليم كوردستان يكشف على لسان القائد اينان احمد ميرزا جليك المكنى (اوزغور زياندا) حقيقة وواقع عدد من مخططات ارهابية لحزب العمال الكوردستاني التركي ضد قوى الامن الداخلي الكوردستانية وقوات البيشمركة ومن بينها جريمة اغتيال الشهيد غازي صالح اليخان مسؤول اسايش منطقة سرزيري وحادثة قتل خمسة من عناصر البيشمركة في جبل متين".

ووفق اعترافات جليك فإنه من مواليد 1990 في قرية كندراس التابعة لمدينة تطوان في محافظة بدليسي، والتحق بالعمال الكوردستاني عام 2008 كمقاتل عادي لمدة سنتين اي لغاية عام 2010 وتدرج في مراتبه ودخل اقليم كوردستان عام 2016 وكانت رتبته (بليك قوميتان) في عام 2017 – 2018 اصبح امرا لاكاديمية (برانشا) وتم ترفيعه عامي 2018 – 2020 لرتبة (جبهة قوميتان) وكانت اخر رتبة داخل العمال الكوردستاني هي قائد جبهة متينا.

واضاف جليك انه ترك صفوف العمال الكوردستاني في 9 / 6 / 2021.

وعن كيفية اغتيال المغدور غازي صالح اليخان مسؤول اسايش منطقة سرزيري قال جليك ان الحرب الدائرة بين حزبه وقوات بيشمركة كوردستان اسهم في جر الجيش التركي الى المنطقة، مؤكدا ان "العمال الكوردستاني يعتبر كل مواطن وطني شريف يؤدي مهامه وعمله في المناطق الحدودية في الاقليم عملاء وجواسيس ويقوم بمعاقبتهم وقتلهم، ومن بينهم الشهيد غازي فتاح اليخان الذي لم يشأ ان يخضع لما يريده حزب العمال الكوردستاني لذلك تم استهدافه مع عدد اخر من الاشخاص".

وتابع ان لديه معلومات مؤكدة ان قرار اغتيال اليخان جاء من القيادة العليا للعمال الكوردستاني، مشيرا الى ان "الاشخاص المستهدفين يتم تنبيههم اول مرة من ثم يتم تهديدهم بالقتل ومن الشهيد غازي الذي كان في حدود تروانش في قرية بيكداودا".

واضاف ان "العمال الكوردستاني شكل فريقا لاغتيال الشهيد اليخان وكان تابعا لاقليم متين"، مشيرا الى ان "قائدي القوة المكلفة باغتياله كانا كل من جسور روبوسكي وبلنك جزره، وهما من اغتالا الشهيد غازي اليخان باستخدام سلاح قناصة روسية ورشاشة ام 16 مثبت عليها ناظور رقم (4)".

تتمة..