اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة مفخخة في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة مفخخة في سماء أربيل.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوات التحالف تمكنت ليلة الجمعة 6 آذار/ مارس 2026، في تمام الساعة 22:41، من اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيرة مفخخة في سماء أربيل".

وأشار إلى "سقوط حطام وبقايا إحدى الطائرات المسيرة المدمرة في ساحة قريبة من أحد الفنادق، دون أن تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية".

وكان مصدر أمني في أربيل، قد أكد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من مساء الجمعة، تعرض فندق (أرجان روتانا) لاستهداف بطائرة مسيّرة، وذلك بعد ساعات من تحذير أميركي من استهداف الفنادق في إقليم كوردستان.

هذا وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أعلنت، في وقت سابق، أن القوة البرية التابعة للحرس الثوري شنت هجمات صاروخية استهدفت مواقع داخل أراضي إقليم كوردستان.

وتأتي هذه الضربات الصاروخية غداة سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، وقعت أمس الخميس، واستهدفت مناطق في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

ويشهد إقليم كوردستان تصاعداً في حدة التوترات العسكرية مؤخراً، حيث تعرضت مواقع استراتيجية، من بينها قاعدة "حرير" ومطار أربيل الدولي، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في ظل المواجهة المحتدمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.