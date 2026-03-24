اعتراض هجوم جديد بطيران مسيّر قرب مطار أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتراض هجوم بطائرة مسيرة كانت متجه صوب مطار أربيل، حيث قاعدة حرير التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة قبل بلوغها الهدف، ما تسبب بدوي انفجار سمع بعدة مناطق من أربيل.

وشهدت أربيل مساء الإثنين هجمات متعددة بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت المطار ومقارّ أحزاب كوردية معارضة، وتم اعتراض معظمها.

وتستضيف أربيل مواقع عسكرية ودبلوماسية أجنبية، فيما تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط.