اعتراض هجمات بطائرات مسيرّة في أربيل

شفق نيوز- أربيل

اعترضت منظومة الدفاع الجوي المخصصة لحماية القنصلية الأميركية في أربيل، فجر الأحد، هجمات بطائرات مسيّرة حاولت الاقتراب من المنطقة، في أحدث موجة استهداف تشهدها عاصمة إقليم كوردستان خلال أيام.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن المنظومة الدفاعية تعاملت مع عدد من الطائرات المسيّرة في سماء أربيل، وتمكنت من اعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها، من دون ورود معلومات فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وبحسب شهود عيان، سُمع دوي انفجارات متتالية وأصوات عمليات الاعتراض في عدد من أحياء أربيل والمناطق المحيطة بها، فيما شوهدت ومضات في السماء ناجمة عن تفعيل الدفاعات الجوية.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يحدد عدد المسيّرات التي شاركت في الهجوم أو الجهة التي أطلقتها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

ويأتي الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على اعتراض خمس طائرات مسيّرة حاولت استهداف القنصلية الأميركية مساء الجمعة.

وسبقت ذلك موجات بدأت من يوم الأربعاء المنصرم حين اعترضت قوات التحالف ثماني طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء أربيل خلال أقل من نصف ساعة.

وامتد التصعيد الجوي إلى محافظة السليمانية، التي شهدت مساء الجمعة انفجاراً قوياً سُمع في عدد من أحيائها، بعد سلسلة هجمات طالت مستودعاً للأسلحة والذخيرة في طاسلوجة ومواقع في مناطق جنوب المحافظة، بينها مواقع مرتبطة بأحزاب المعارضة الكوردية الإيرانية.

وتتزامن الهجمات المتكررة على أربيل والسليمانية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتبادل الضربات التي طالت قواعد ومصالح أميركية في عدد من دول المنطقة، فيما لم تعلن السلطات العراقية حتى الآن نتائج تحقيق تحدد مصادر إطلاق المسيّرات التي تستهدف إقليم كوردستان.