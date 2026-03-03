اعتراض مسيرة قرب القنصلية الأميركية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتراض طائرة مسيّرة في محيط القنصلية الأميركية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من اسقاط الطائرة فور دخولها أجواء المنطقة القريبة من محيط القنصلية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفي صباح اليوم، هزّت ثلاثة انفجارات مدينة أربيل، جراء تجدد استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق شرق المحافظة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.