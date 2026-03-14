اعتراض طائرتين مسيّرتين في سماء أربيل والسليمانية

شفق نيوز- أربيل/ السليمانية

أحبطت قوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان، صباح السبت، هجومين بطائرتين مسيّرتين مجهولتي الهوية في سماء مدينتي أربيل والسليمانية، في ظل تصاعد حدة التوترات الامنية في العراق والمنطقة.

وقال مراسلا وكالة شفق نيوز، إن نظام الدفاع الجوي للتحالف اعترض طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار اربيل الدولي، وتمكنت من تفجيرها في السماء، في حين تم إسقاط طائرة أخرى في مدينة السليمانية.

ولم يؤدِ الهجومان الى وقوع اصابات بشرية باستثناء أضرار مادية محدودة في مكاني سقوط الطائرتين، وفقا للمراسلين.