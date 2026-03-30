اعتراض صاروخين ومسيّرة في السليمانية والجامعة الأمريكية تنفي تعرضها لأي هجوم

أفاد مصدر محلي خاص اليوم الثلاثاء، بإسقاط صاروخين وطائرة مسيّرة في أجواء مقر قيادة قوات 70 في مدينة السليمانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عملية الإسقاط جرت فوق سماء مقر قيادة قوات 70 للبيشمركة، دون أن تتوفر معلومات فورية عن حجم الأضرار المحتملة.

وفي السياق، نقل مراسل وكالة شفق نيوز عن مصدر آخر في الجامعة الأمريكية في السليمانية نفيه تعرض الحرم الجامعي لأي هجوم، مؤكداً أن الأوضاع داخل الجامعة طبيعية.

وجاء ذلك بعد أن افاد مراسلنا بسماع دوي أكثر من خمسة انفجارات متتالية في أرجاء المدينة، قبل أن تعود الأوضاع إلى الاستقرار لاحقاً.

ولم تصدر الجهات الأمنية أو الرسمية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي بيان يوضح ملابسات الحادث.