اعتراض صاروخين استهدفا مقراً لحزب كوردي معارض في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخين بالستيين استهدفا مقراً تابعاً لحزب حرية كوردستان الإيراني المعارض في أطراف مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم وقع عند الساعة 8:30 مساءً (بتوقيت العاصمة العراقية بغداد)، واستهدف مقر "چەمشار" التابع للحزب بالقرب من منطقة دارەشەكران شرق أربيل، حيث أُطلق الصاروخان تباعاً.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير الصاروخين في الجو قبل وصولهما إلى هدفهما، من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.