اعتداء على مستشفى في اربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بقيام عدد من الأشخاص بالهجوم على مستشفى في أربيل بعد وفاة مريض لهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت بعد منتصف الليل عندما هاجم عدد من الأشخاص مستشفى الامراض القلبية (مركز القلب) في مدينة اربيل".

واضاف ان "هذا الهجوم جاء بعد وفاة احد المرضى داخل المستشفى بسبب جلطة قلبية" مشيرا الى ان "المهاجمين قاموا بالاعتداء على موظف الاستعلامات في المستشفى".

بدورها قالت ادارة المستشفى لوكالة شفق نيوز ان "المريض نُقل الى المستشفى ليلة امس بعد اصابته بجلطة قلبية وتوفي على اثرها حيث كان يبلغ من العمر 45 عاما، مؤكدة ان "المستشفى ستقوم بالتحقيق في الحادثة لمعرفة اسباب الحادث ".