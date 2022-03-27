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اعتبارا من نيسان المقبل.. وزارة كهرباء إقليم كوردستان تزيد من إمداد الطاقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-27T08:43:32+0000
اعتبارا من نيسان المقبل.. وزارة كهرباء إقليم كوردستان تزيد من إمداد الطاقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أنها ستزيد من ساعات تجهيز الطاقة على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية اعتبارا من شهر نيسان/أبريل المقبل.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ساعات إمداد الطاقة على منظومة الشبكة الوطنية ستزداد لأنه ستعود 300 ميغاواط على الشبكة الشهر المقبل إضافة إلى أن بعض وحدات إنتاج الكهرباء تعطلت بسبب الإصلاحات، وستكون جاهزة للعمل في نيسان (المقبل)".

وأوضح أن "ساعات إمداد الطاقة في الوقت الراهن تتراوح بين 10 - 12 ساعة في اليوم الواحد، والإنتاج الحالي للكهرباء يصل إلى 3200 ميغاواط، والطلب يصل إلى 5950".

وكانت وزارة الكهرباء في الاقليم قد قررت في شهر آذار/ مارس الجاري تزويد 40 امبيرا من الطاقة للمشتركين عبر العدادات الذكية التي نصبتها حكومة الاقليم مؤخرا..

وكان وزير الكهرباء قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن بإمكان وزارته إنتاج قرابة 7000 ميغاواط من الكهرباء في حال توفر الوقود.

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