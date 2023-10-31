اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.. كوردستان تعتمد الدينار العراقي في تعاملات المعابر والمطارات

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، البدء بالتعامل بالدينار العراقي في جميع المنافذ الحدودية والمطارات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وقال مدير عام الجمارك في اقليم كوردستان سامال عبد الرحمن، إنه "بموجب قرار صادر عن حكومة إقليم كوردستان، ستكون جميع المعاملات في المنافذ الحدودية والمطارات بالدينار العراقي اعتباراً من بداية الشهر المقبل".

واضاف عبد الرحمن ان حكومة الإقليم استخدمت في السابق، الدينار بدلاً من الدولار في بعض المعابر مع دول الجوار، مستدركا انه لا يزال هناك بعض المعابر التي سيتم تحويلها إلى الدينار غداً".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قدر اصدر القرار رقم 227 المعمم بتاريخ 20/9/2023 والمنشور في 16/10/2023 والذي نص على انه “استناداً إلى أحكام المادة (8) من قانون مجلس وزراء إقليم كوردستان، رقم3 لسنة 1992. تقرر استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الجمركية على البوابات الحدودية والنقاط الجمركية بالدينار العراقي فقط".