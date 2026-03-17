اعتباراً من الغد.. أربيل وبغداد تتفقان على استئناف تصدير النفط عبر جيهان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير النفط من حقول كركوك والإقليم جنباً إلى جنب، عبر خط أنابيب (إقليم كوردستان – جيهان) اعتباراً من يوم غدٍ إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وفد حكومة إقليم كوردستان التفاوضي بشأن تصدير النفط ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، فإنه تم عقد اجتماع مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، خُصص لمناقشة ملف تصدير النفط من حقول كركوك واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط أنابيب نقل نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي.

وذكر البيان أن "الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، وفي إطار الشراكة الدستورية ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، أكد الاستعداد التام للإقليم لاتخاذ أي إجراء أو خطوة من شأنها زيادة إيرادات الخزينة العامة ومعالجة الأزمة المالية، لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة حالياً، بهدف تأمين الرواتب والمعيشة والخدمات العامة".

وأضاف، أن "حكومة إقليم كوردستان أبدت موافقتها على تصدير نفط حقول كركوك، جنباً إلى جنب مع نفط حقول الإقليم، عبر خط أنابيب (إقليم كوردستان – جيهان)".

كما أشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، للبدء بالخطوات الفنية والإدارية اللازمة، بهدف استئناف تصدير النفط اعتباراً من يوم غدٍ إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب الإقليم، مع عودة إيرادات مبيعات النفط المصدر إلى الخزينة العامة الاتحادية".

وتابع، "كما اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية سلامة الحقول النفطية وضمان استمرارية عمليات التصدير".

وخلص البيان إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تجدد التأكيد على أنها لن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراء ضروري للشراكة ودعم الجهود الرامية لمواجهة الأزمات المالية في عموم العراق، وبما يضمن توفير الإيرادات اللازمة للنفقات العامة وتأمين الرواتب والمعيشة والخدمات الأساسية".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، توم باراك المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى العراق وسوريا، استعداد كوردستان لتقديم التسهيلات اللازمة لتصدير النفط، مشيراً إلى أن الحوارات مع الحكومة الاتحادية مستمرة.

كما كشف، مسرور بارزاني، مساء الثلاثاء، عن استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب الكوردي إلى تركيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المباحثات متواصلة مع بغداد لمعالجة مشكلة قيود الاستيراد المفروضة على الإقليم.

ولفت في وقت سابق من اليوم، إلى أن حكومة الإقليم لا تعارض التصدير، لكنها تطالب بضمانات لإنتاج النفط في حقولها التي تضررت نتيجة الهجمات، داعياً بغداد إلى إيقاف الاستهدافات التي تطال الحقول النفطية.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، ردّت الأحد الماضي، على اتهامات وزارة النفط في الحكومة الاتحادية بشأن عرقلة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن أسباباً عدة تقف وراء توقف التصدير.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط العراقية أن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان رفضت طلب استئناف تصدير النفط عبر خط الإقليم إلى ميناء جيهان لتعويض توقف الصادرات من الحقول الجنوبية.

وأوضحت أن بغداد اقترحت تصدير نحو 300 ألف برميل يومياً عبر الأنبوب، إضافة إلى نفط حقول الإقليم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض مع طرح شروط أخرى، داعية لاستئناف التصدير سريعاً لتقليل الخسائر المالية الناتجة عن توقف الصادرات.

هذا وشهدت صادرات النفط العراقية انخفاضاً كبيراً خلال الأسبوع المنتهي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والحرب الأميركية-الإسرائيلية المستمرة على إيران، وإغلاق الأخيرة شبه الكامل لمضيق هرمز، ما أثر على تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط بشكل واسع.

ووفقاً لبيانات شركة Kpler، فقد بلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات والوقود المكرر نحو 0.78 مليون برميل يومياً، بانخفاض يقارب 70% مقارنة بشهر شباط/ فبراير، نتيجة توقف معظم الشحنات البحرية وصعوبات النقل عبر الموانئ.