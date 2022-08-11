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اعتباراً من الغد.. تراجع سعر البنزين في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-11T18:15:38+0000
اعتباراً من الغد.. تراجع سعر البنزين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم محطات الوقود الخاصة في السليمانية، بهمن قادر، يوم الخميس، عن تراجع سعر البنزين في إقليم كردستان بمقدار 50 ديناراً للتر الواحد لكل نوعية من الوقود.

وقال قادر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التغير في أسعار الوقود العالمية يعتمد على البورصة، وهذا التأثير يشمل كل المنطقة، وبشكل تدريجي في جميع البلدان، تراجعت أسعار البنزين".

وأشار الى انه "اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة سيصبح سعر لتر البنزين لجميع الانواع الثلاثة، العادي 1150 ديناراً، والمحسن 1325 ديناراً، والسوبر 1450 ديناراً للتر، أي أقل بـ50 ديناراً".

وبين قادر أنه "بالإضافة إلى البورصة العالمية، كان لتوزيع البنزين الحكومي تأثير جيد على انخفاض الطلب على البنزين كما أن استيراد البنزين من إيران توقف في الفترة السابقة بسبب الرسوم الجمركية، ولكن لحسن الحظ الآن يتم استيراد البنزين من إيران بدون جمرك".

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