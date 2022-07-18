اعادة رفات 100 مؤنفل بارزاني الى كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن استكمال الاجراءات لاعادة رفات مائة من المؤنفلين البارزانيين من بغداد الى منطقة بارزان في الثلاثين من شهر تموز الجاري.

وجاء في تصريح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عادل ملا صالح ورد لوكالة شفق نيوز، ان رفات مائة من المواطنين البارزانيين الذين قام النظام السابق بانفلتهم في ثمانينيات القرن الماضي ستعاد من بغداد إلى إقليم كوردستان وسيدفنون في مراسم خاصة في منطقتهم في الثلاثين من شهر تموز الجاري.

وأضاف صالح ان رفات هؤلاء الضحايا تم اخراجها من المقابر الجماعية في صحراء عرعر في جنوب العراق، مبينا ان جميع الاجراءات تم استكمالها في بغداد وعلى استعداد لاعادتها الى الاقليم.

يذكر أن الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق قام بحملة في ٣١ تموز ١٩٨٣ ضد البارزانيين وجمع ٨ الاف شخص منهم ليقوم بانفلتهم وهم من سكان المجمعات القسرية في قوشتبه وبحركة وديانا وحرير.