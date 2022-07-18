سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعادة رفات 100 مؤنفل بارزاني الى كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-18T15:22:34+0000
اعادة رفات 100 مؤنفل بارزاني الى كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن استكمال الاجراءات لاعادة رفات مائة من المؤنفلين البارزانيين من بغداد الى منطقة بارزان في الثلاثين من شهر تموز الجاري. 

وجاء في تصريح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عادل ملا صالح ورد لوكالة شفق نيوز، ان رفات مائة من المواطنين البارزانيين الذين قام النظام السابق بانفلتهم في ثمانينيات القرن الماضي ستعاد من بغداد إلى إقليم كوردستان وسيدفنون في مراسم خاصة في منطقتهم في الثلاثين من شهر تموز الجاري. 

وأضاف صالح ان رفات هؤلاء الضحايا تم اخراجها من المقابر الجماعية في صحراء عرعر في جنوب العراق، مبينا ان جميع الاجراءات تم استكمالها في بغداد وعلى استعداد لاعادتها الى الاقليم. 

يذكر أن الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق قام بحملة في ٣١ تموز ١٩٨٣ ضد البارزانيين وجمع ٨ الاف شخص منهم ليقوم بانفلتهم وهم من سكان المجمعات القسرية في قوشتبه وبحركة وديانا وحرير.

related

اقليم كوردستان يطالب بإشراكه بشكل فاعل في محاكمة عناصر داعش

Date: 2020-07-23 12:46:46
اقليم كوردستان يطالب بإشراكه بشكل فاعل في محاكمة عناصر داعش

تظاهرة لخريجي 5 كليات في عاصمة اقليم كوردستان

Date: 2019-11-18 09:34:12
تظاهرة لخريجي 5 كليات في عاصمة اقليم كوردستان

حكومة إقليم كوردستان تجدد موقفها الرافض لقرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز

Date: 2022-02-19 13:05:52
حكومة إقليم كوردستان تجدد موقفها الرافض لقرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز

مسرور بارزاني يشكو ضعف الإقبال على تلقي لقاح كورونا

Date: 2021-10-20 12:16:09
مسرور بارزاني يشكو ضعف الإقبال على تلقي لقاح كورونا

قادمة من إقليم كوردستان.. تعزيزات عسكرية دولية إلى مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2020-11-29 17:14:27
قادمة من إقليم كوردستان.. تعزيزات عسكرية دولية إلى مناطق الإدارة الذاتية

مسرور بارزاني يكلف خالد شواني بملف الحوارات بين اربيل وبغداد

Date: 2019-09-18 14:27:07
مسرور بارزاني يكلف خالد شواني بملف الحوارات بين اربيل وبغداد

حكومة اقليم كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب شهر اذار

Date: 2019-05-27 15:36:44
حكومة اقليم كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب شهر اذار

حكومة إقليم كوردستان تخصص مليار و600 مليون دينار شهريا لمستشفيات السرطان

Date: 2021-06-20 11:25:45
حكومة إقليم كوردستان تخصص مليار و600 مليون دينار شهريا لمستشفيات السرطان