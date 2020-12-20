اعادة العشرات من نساء واطفال داعش "الالمان والفنلنديين" عن طريق كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة كوردستان، اليوم الاحد، عن تقديمها مساعدات لوجستية وتقنية لإعادة عشرات النساء والاطفال من الجنسية الالمانية والفنلندية الى بلادهم بالتنسيق بالمبعوثين الدبلوماسيين للدولتين في بغداد والاقليم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في اطار التعاون المتبادل مع الدول الاخرى، قامت دولتي المانيا وفنلندا وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وعن طريق المبعوثين الدبلوماسيين للدولتين في العراق واقليم كوردستان، بإعادة عدد من النساء والاطفال من عوائل داعش من الاصول الالمانية والفنلندية الى هذين البلدين عن طريق اراضي اقليم كوردستان عن طريق مطار اربيل الدولي وبطائرة خاصة، مبينا انهم ممن كانوا يعيشون في مخيمات شمال شرق سوريا.

وأضاف البيان أن هؤلاء "المواطنين" كانوا يتكونون من ثلاث نساء واثني عشر طفلاً من الاصول الالمانية مع امرأتين وستة اطفال من الاصول الفنلندية.

وأشار البيان إلى أن عملية الاعادة تمت بالتنسيق والتعاون من قبل الجهات المعنية في حكومة الاقليم، سيما توفير الامن والتعاون اللوجستي والتقني وتقديم كل انواع التسهيلات والتعاون بهدف انجاح عملية الاعادة.

وتابع البيان ان عملية الاعادة تمت بمشاركة فريق دبلوماسي الماني فنلندي وبالتنسيق مع الجهات المعنية في حكومة اقليم كوردستان وبعد العديد من اللقاءات المسبقة مع الجهات المعنين في حكومة الاقليم، مشيراً إلى أن هذا يأتي في اطار الاعتقاد الراسخ لحكومة الاقليم بتمتين العلاقات الثنائية مع دول التحالف والمساعدة في اعادة النساء والاطفال من ضحايا داعش الى بلدانهم.

كما اشار البيان الى انها ليست المرة الاولى التي تتم فيها عملية اعادة النساء والاطفال الدواعش الموجودين في الهول في غرب كوردستان(سوريا)، لافتا الى انه سبق وان جرت العديد العمليات المماثلة الخاصة بإعادة الكثير من نساء واطفال داعش من الجنسيات الغربية عن طريق اراضي اقليم كوردستان.