اطلاق نار يودي بحياة عنصر بالبيشمركة والعثور على جثة في نهر بدهوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك يوم الخميس عن مقتل شخص بإطلاق نار في ناحية بردرش.

وقالت المديرية في بيان إن: قوات الشرطة تلقت بلاغا في الساعة التاسعة مساء بمقتل رجل يبلغ من العمر 55 عاما في ناحية "روفيا" التابعة لقضاء بردرش بواسطة اطلاق النار عليه.

وأضاف البيان ان قوات الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث مع صدور امر بالقاء القبض على القاتل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المقتول عنصر في قوات البيشمركة وان الحادث جنائي.

هذا وتم انتشال جثة شاب غريق من مواليد العام 1997 من نهر الخابور في زاخو.

وقال امير علي مسؤول دائرة صحة زاخو ان هذا الشاب كان قد غرق في النهر منذ أيام عدة، مشيرا إلى اخضاع الجثة للفحوصات لتحللها.