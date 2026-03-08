اطلاق نار في السليمانية بعد الاشتباه بـ"جسم غريب" (فيديو)

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، فجر الاثنين، بالاشتباه بوجود جسم جوي يُعتقد أنه طائرة مسيّرة قرب مقر قيادة قوات "70" في محافظة السليمانية، في حادثة جديدة تأتي بعد أقل من 24 ساعة على موجة هجمات مماثلة طالت مواقع عسكرية ودبلوماسية في المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الموجودة في المقر رصدت جسماً غريباً في الأجواء يُشتبه بأنه طائرة مسيّرة كانت تتجه نحو الموقع، ما دفعها إلى إطلاق النار باتجاهه كإجراء احترازي، من دون أن يتمكن الجسم من استهداف المقر أو التسبب بأي أضرار مادية أو بشرية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقق من طبيعته وملابسات الحادث.

ويأتي هذا التطور بعد هجمات ليلية شهدتها السليمانية فجر الأحد، إذ أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان في بيان أن مقر قوات "70" تعرض لهجومين متتاليين بأربع طائرات مسيّرة، فيما استهدفت طائرتان أخريان محيط مقر الأمم المتحدة ومكتب القنصلية التركية في المدينة.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، فإن السليمانية وأربيل تعرضتا خلال الإبع والعشرين ساعة الماضية لما مجموعه 15 هجوماً بطائرات مسيّرة، بينها ست هجمات في السليمانية. كما شهد محيط زركويزلة قرب السليمانية ضربة أخرى أسفرت عن مقتل عنصر من البيشمركة وإصابة آخر، في حين قُتل عنصر أمني في هجوم منفصل استهدف مطار أربيل الدولي.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.