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اطلاق نار عشوائي يقود شرطة اربيل لمفاجئة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-06T15:05:45+0000
اطلاق نار عشوائي يقود شرطة اربيل لمفاجئة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، اعتقال متهمين اثنين أطلقا النار عشوائياً في المدينة، مشيرة الى ضبط مواد مخدرة واسلحة بحوزتهما.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قسم شرطة النجدة في اربيل، تمكن من اعتقال المتهمين(م. ا. ن) و (م. ی. خ) بتهمة اطلاق النار عشوائياً بحوزتهما سيارة من نوع (BMW) تم حجزها"، موضحا أن "المتهمين المذكورين كان بحوزتها اثناء الاعتقال 44.8 غراما من مادة الكريستال المخدرة و82.6 غراما من مادة الحشيشة و73.255 من مادة (جامايكا)، مع بندقية من نوع كلاشينكوف ومخزن فارغ و33 اطلاقة حية، ومسدس من النوع التركي مع 17 اطلاقة حية، مع 3 غليونات (بايب) تستعمل لتعاطي الكريستال مع سكينتين، و80 حبة ترامادول المخدرة و3 زجاجات من المشروبات الروحية، مع ميزان واحد يستعمل لوزن المواد المخدرة".

ولفت البيان الى "تسليم المتهمين الى قسم شرطة مكافحة الاجرام بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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