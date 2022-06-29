اطلاق مسح أممي لتمكين المرأة والتنمية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت الامم المتحدة وحكومة إقليم كوردستان اطلاق نتائج مسح اجتماعي وصحي حول المرأة في الاقليم، وذلك بالتعاون مع مع الحكومة الاتحادية في بغداد ووفق برنامج ممول من السويد.

واوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه اطلق مع وزارة التخطيط والإحصاء في الاقليم، نتائج المسح الثاني حول المرأة العراقية، في اقليم كوردستان.

ويشمل الاستطلاع قضايا تمكين المرأة، والعنف ضد النساء، والزواج المبكر، وتنظيم الأسرة وصحة الأم، ووباء كورونا، والتعليم والتوظيف، والعناصر الاجتماعية الأخرى التي تؤثر على حقوق المرأة في العراق.

ولفت صندوق الامم المتحدة للسكان الى ان الاستطلاع يقدم بيانات متكاملة تظهر التحولات في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في العراق منذ العام 2011.

ونقل التقرير عن وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد، قوله ان "وزارة التخطيط تعطي الاولوية لتوفير بيانات موثوقة واحصاءات جديدة للمؤسسات الحكومية لضمان تطوير السياسات على أساس الأدلة. ونحث الحكومة على الاستفادة من البيانات التي تم جمعها من اجل تطوير برامجها ومشاريعها لتمكين النساء والفتيات في اقليم كوردستان".

اما ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق ريتا كولومبيا، فقد اعتبرت ان "توفر البيانات الموثوقة للسياسات وصنع القرار واستخدامها، فانها تعتبر مسألة حيوية من اجل التنمية المستدامة في الاقليم، حيث تتم حماية حقوق الجميع وخصوصا النساء والفتيات باعتبارهن اكثر الفئات ضعفا".

وختم التقرير بالاشارة الى ان ممثلي الوزارات في اقليم كوردستان والمجلس الاعلى لتنمية المراة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، اعربوا عن اهتمامهم بدراسة نتائج المسح واستخدامها بهدف تطوير التشريعات والسياسات والبرامج في اقليم كوردستان.