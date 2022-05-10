اطلاق سراح ناشطة من معتقلي بادينان

شفق نيوز/ قررت محكمة تمييز اربيل باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اطلاق سراح الناشطة "بيريفان ايوب"من معتقلي بادينان.

وقال المحامي بشدار حسن عضو فريق الدفاع لملف معتقلي بادينان، لوكالة شفق نيوز، " تم اليوم اطلاق سراح بيريفان ايوب من قبل محكمة استئناف اربيل الاولى بالافراج المشروط بعد التقارير التي وردت من سجن النساء والاحداث في اربيل بحسن سلوكها وسيرتها في السجن خلال الفترة السابقة".

وأوضح حسن أن "الافراج المشروط بأن لايكون المحكوم عليه محكوماً بعقوبة او حكم قضائي آخر"، موضحاً أنه "لعدم وجود أية دعاوى أخرى عليها تم اليوم الافراج عنها".

وبحسب حسن فأن "الحكم على بيريفان ايوب، كان بالسجن سنتين وفق القانون المرقم 21 لسنة 2003 الصادر من برلمان اقليم كوردستان العراق بعد نشرها تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك تنتقد فيها حكومة الاقليم".

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط 2022، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن، فيما صدر حكما على الناشطة الكوردية "بيريفان ايوب" بالسجن لمدة سنتين.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام 2020، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.