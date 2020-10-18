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اطلاق رواتب الرئاسات وخمس وزارات في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-18T16:32:36+0000
اطلاق رواتب الرئاسات وخمس وزارات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر أيلول الماضي لخمس وزارات والرئاسات الثلاث يوم غد الاثنين، وتستكمل بذلك توزيع رواتب جميع الوزارات والدوائر الحكومية في الاقليم.

ووفقا لجدول توزيع الرواتب فإن يوم غد الاثنين سيشهد توزيع رواتب شهر أيلول لوزارات (البلديات والسياحة والكهرباء والزراعة ومصادر المياه والثقافة والشباب والاعمار والاسكان).

وبحسب الجدول ذاته فإن غدا الاثنين سيشهد توزيع رواتب الشهر نفسه للرئاسات الثلاث (رئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء).

وبذلك سينتهي توزيع رواتب شهر ايلول لجميع الموظفين باستقطاع نسبة 18 بالمائة من الراتب وسيتبع ذلك توزيع رواتب المتقاعدين.


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