اطراف بالمكونات تقرر التخلي عن التنافس على الكوتا بانتخابات اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الثلاثاء، أن اطرافاً سياسيةً بالمكونات قررت خوض الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان المقرر اجراؤها في العشرين من شهر كانون الاول/اكتوبر المقبل بقوائم مستقلة، والتخلي عن التنافس على مقاعد الكوتا الخمسة.

وقال معروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، أنه لم تبق سوى شهرين على الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان، مبينا أن جزءاً من المكونات سيتنافسون على مقاعد الكوتا، والجزء الآخر سيشاركون بقوائم مستقلة خارج نظام الكوتا.

وجدد معروف دعوته الى تواجد ممثلي المكونات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، و بمكاتبها في اقليم كوردستان لكي يتمكنوا من الإشراف على عملية الاقتراع، وخاصة فيما يتعلق بمقاعد الكوتا.

و قررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الإنتخابي وعلى النحو الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد في محافظة دهوك.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في مطلع شهر أيار الماضي، امراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.