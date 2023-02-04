اضطراب الدولار يربك محطات الوقود والمراكز التجارية في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أجبر تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، محطات الوقود والمراكز التجارية في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، على عدم التعامل بالدولار.

وأعرب مواطنون من إدارة گرميان، عن امتعاضهم من عدم تعامل أغلب محطات الوقود بأسعار الدولار الحالية، وبعضها لا تتعامل بالدولار بسبب عدم استقرار أسعاره.

علي عباس، أحد أهالي گرميان، تحدث لوكالة شفق نيوز، أن "أغلب محطات تعبئة الوقود أو كلها لا تتعامل بالدولار خلال بيع الوقود بمختلف أنواعه بسبب عدم استقرار سعره في الأسواق".

واضاف، أن "بعض المحطات ومنذ بدء أزمة ارتفاع أسعار الدولار تتعامل في الحالات الطارئة بسعر الدولار مقابل (155) الف دينار لكل (100) دولار، أو لا تتعامل من الأساس".

يشار إلى أن أغلب المراكز التجارية والمولات لا تتعامل بالدولار كون الأسعار غير مستقرة وقد تكبدهم خسائر في لحظات، وهذا الأمر انعكس سلباً على المواطنين الدين يتقاضون رواتبهم بالدولار ويعيق من حصولهم على مستلزماتهم الحياتية.