"اضرمت النيران في الغابات".. طائرات حربية تركية تقصف مواقع عمالية شرقي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأحد، بأن طائرات حربية تركية قامت بقصف مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في مناطق تابعة لقضاء شيخان، شرق مدينة دهوك.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن القصف تكرر مرتين متتاليتين بعد ظهر اليوم.

وأوضح المصدر أن القصف حدث في محيط قرى ميرسيدا وبيرو باسفرا، التابعة لناحية اتروش، شمال قضاء شيخان.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية أدت إلى اندلاع حرائق في الغابات ومزارع المنطقة، تسببت في خسائر كبيرة لأهالي المنطقة.