اصطدام صهريج وقود بعجلة صغيرة يخلف 4 إصابات على طريق السليمانية - تاسلوجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بإصابة 4 أشخاص باصطدام صهريج وقود بعجلة صغيرة على طريق السليمانية - تاسلوجة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "ناقلة وقود تحمل النفط الخام اصطدمت بسيارة أجرة على طريق السليمانية - تاسلوجة مساء الجمعة، ثم اشتعلت فيها النيران".

وأضاف ان "أربعة أشخاص أصيبوا في الحادث، بينهم سائق الشاحنة ومركبة أخرى".

وأوضح المصدر أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن "المصابين يعانون من الاختناق وبعض الإصابات الطفيفة وهم في حالة جيدة".