اصدار امر القاء قبض بحق مسؤول حكومي في كلار

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع اليوم الثلاثاء، بإصدار مذكرة القاء قبض بحق مسؤول قسم التجاوزات في قضاء گلار من محكمة تحقيق گرميان في إقليم كوردستان، للتحقيق في ملفات الفساد وأصدرت تعليمات للجهات ذات العلاقة بالقبض عليه.

وقال مصدر حكومي مطلع في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز انه وبحسب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة گرميان للتحقيق في ملفات الفساد وموقعة من القاضي قاسم إسماعيل في 4 أيلول / سبتمبر، فقد صدر أمر توقيف بحق مسؤول قسم التجاوزات في كلار وقد تم الايعاز للشرطة لتنفيذ امر الالقاء القبض بحق المتهم.

واضاف المصدر ان المتهم صدر بحقه امر القاء القبض بموجب المادة 307 من قانون العقوبات العراقي.

واشار إلى ان المادة المذكورة في أمر القاضي تشير إلى الموظفين الذين يطلبون هدية أو يوافقون على تلقي هدية أو منفعة في الخدمة العامة أو وعدوا بشيء لأنفسهم أو لشخص ينتهك واجباتهم.