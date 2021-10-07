اصحاب المخابز والافران يحتجون أمام مبنى الحكومة المحلية وسط اربيل

شفق نيوز/ نظم العشرات من أصحاب المخابز وأفران صناعة الخبز المحلي "الصمون" صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال متحدث باسم المحتجين ويُدعى ستار عبدالله في مؤتمر صحفي، إنه: بعد ارتفاع أسعار الدقيق والوقود والكهرباء والضرائب، فإننا لم نعد نستطع بيع أرغفة الخبز، و"الصمون" بنفس الوزن والعدد والسعر ، مردفا بالقول: ينبغي أن نقلل وزن الرغيف أو عدده مقابل السعر السابق.

كما أشار إلى أن الحكومة المحلية وعدت بتزويدنا بالدقيق والغاز اعتباراً من الأول من شهر أيلول/ سبتمبر لكيلا نقلل وزن أو عدد الأرغفة غير أنها لم تفِ بوعدها، مضيفا: إننا لا نستطيع مواصلة العمل في ظل الخسائر المالية التي نتكبدها.

وتسبب ارتفاع سعر الدقيق بمقدار 50% في شهر آب/ أغسطس الى تقليل عدد الارغفة من 10 - 8 بسعر 1000 دينار في مخابز مدينة السليمانية إلا أن الحكومة المحلية في أربيل حذرت اصحاب الافران والمخابز من رفع الأسعار، وتوعدت بغلقها في حال الاقدام على ذلك .

وحمل ارتفاع أسعار القمح عالمياً أنباء سيئة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتمد على الخبز المصنوع من القمح في غذائها اليومي، وذلك مع انكماش إمدادات القمح العالمية بسبب التغيرات المناخية القاسية التي تعصف بإنتاج ثلاثة من أكبر مصدري القمح في العالم، الأمر الذي يعني ببساطة أن أسعار الخبز على وشك الارتفاع عالمياً.