اصاب 5 عناصر من الشرطة بالقنابل .. أربيل تطيح بإرهابي بعد مواجهة مسلحة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل يوم الخميس إلقاء القبض على شخص بتهمة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم شرطة أربيل الرائد هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ان "مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على شخص مطلوب وفق المادة الثالثة إرهاب".
وأضاف ان "المتهم واجه في وقت سابق القوات الامنية بالقنابل أثناء محاولة إلقاء القبض عليه وتسببت ذلك بجرح خمسة عناصر من الشرطة".
وتابع المتحدث باسم الشرطة، انه "أثناء عملية الاعتقال تمكنت الشرطة من مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل إضافة إلى كميات من المواد المخدرة حيث كان يتاجر بها المتهم".