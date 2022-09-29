اصاب 5 عناصر من الشرطة بالقنابل .. أربيل تطيح بإرهابي بعد مواجهة مسلحة

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية شرطة أربيل ‏يوم الخميس إلقاء القبض على شخص بتهمة الإرهاب.

‏وقال المتحدث باسم شرطة أربيل الرائد هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ان "مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على شخص مطلوب وفق المادة الثالثة إرهاب".

‏وأضاف ان "المتهم واجه في وقت سابق القوات الامنية بالقنابل أثناء محاولة إلقاء القبض عليه وتسببت ذلك بجرح خمسة عناصر من الشرطة".

‏وتابع المتحدث باسم الشرطة، انه "أثناء عملية الاعتقال تمكنت الشرطة من مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل إضافة إلى كميات من المواد المخدرة حيث كان يتاجر بها المتهم".