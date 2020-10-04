اصابة قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني بفيروس كورونا

شفق نيوز/ كشف عضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني، اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وكتب عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سوران جمال طاهر، منشورا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "على الرغم من الالتزام بتنفيذ التعليمات الصحية، أصبت بوباء فيروس كورونا، ومن الواضح ان هذا الفيروس لا يدع الانسانية في حالها، وعلى الرغم التطور الهائل في مجال الطب، لكن ها قد مرت تسعة أشهر وليس هناك معلومات كاملة ونهائية بهذا الصدد".

واشار الى ان "العديد من الدول مثل فرنسا وأمريكا وايران وبلادنا تشكو من زيادة اعداد المصابين بالمقارنة مع البلدان القريبة من الصين مثل تايلند واندونيسيا وفيتنام على الرغم من ضخامة عدد سكانها، الا انه وبسبب الفقر والسعي لتأمين ما يسد رمق حياتهم، فانها تشهد اختلاطا وعدم التزام بالتعليمات الصحية بشكل كبير"

واعرب سوران جمال طاهر عن امله "ان يتعافى باسرع وقت ممكن ليكون بامكانه العودة الى ممارسة اعماله للاستمرار في خدمة المواطنين" حسب قوله.



