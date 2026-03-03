اصابة فتاة بجروح إثر سقوط بقايا صاروخ على مخيم للنازحين في إقليم كوردستان

شفق نيوز - زاخو

افاد مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، بإصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بجروح جراء سقوط قطعة من بقايا صاروخ على مخيم "باجد كندالا" للنازحين في جنوب ادارة منطقة "زاخو" المستقلة في اقليم كوردستان العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قطعا من الشظايا سقطت بالقرب من مخيم الفتاة ما ادى الى اصابتها بجروح ليتمّ نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج

واشار الى ان التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

ومنذ اندلاع الحرب الاميركية الاسرائيلية على إيران في يوم السبت 28 من شهر شباط/فبراير الماضي شرعت القوات الإيرانية بمهاجمة مطار اربيل الدولي، والقنصلية الأميركية، وقواعد التحالف الدولي في عاصمة الإقليم بالصواريخ والطائرات المسيرة.